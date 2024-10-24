Один из главных покупателей российской пшеницы нарастил закупки почти в 1,5 раза

Поставки российской пшеницы в Бангладеш за январь — сентябрь подскочили на 42% в годовом выражении и достигли порядка 2,7 млн тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

Для сравнения: за аналогичный период 2023-го южноазиатская страна приобрела у РФ около 1,9 млн тонн пшеницы.

Бангладеш входит в топ-3 крупнейших импортеров российской пшеницы, занимая третье место. Лидером является Египет, далее идет Турция.

Недавно Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы из России. Правительство объяснило такое решение необходимостью стабилизировать цены на товар в стране. До этого местные власти пытались регулировать ввоз пшеницы с помощью временных ограничений, однако желаемого эффекта добиться так и не удалось. Продукция продолжала поступать в республику по серым схемам и слишком низкой стоимости, что «ломало рынок».

Ранее сельское хозяйство России показало рекордный урожай.