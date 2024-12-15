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МИД Украины призвал к конфискации российских активов

Глава МИД Украины Сибига призвал перейти к конфискации российских активов

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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Руководитель украинского МИД Андрей Сибига считает, что Запад должен перейти к конфискации активов РФ, не ограничиваясь их заморозкой. Об этом министр написал на своей странице в соцсети X.

«Нужно использовать не только прибыль, но и сами активы для поддержки обороны, устойчивости и восстановления Украины», — сказал Сибига.

По мнению дипломата, подобная «компенсация ущерба» была бы справедливой.

9 декабря кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Российские власти называют это решение незаконным и обещают ответные меры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский попросил $30 млрд из замороженных российских активов на закупку систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По его словам, Украине не хватает 10-12 комплексов.

Ранее в Германии назвали сумму находящихся в стране замороженных российских активов.

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