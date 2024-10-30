Россия сократила импорт вина из Евросоюза до 20-летнего минимума

Экспорт вина из Евросоюза в РФ упал до минимума с 2004 года. Об этом сообщает РИА Новости.

За первые восемь месяцев 2024 года ЕС ввез в Россию 125,7 тыс. т вина, что на 25% меньше, чем в 2023 году. Меньше объем ввезенного из ЕС вина составил только в 2004 году, когда за период с января по август РФ импортировала только 87 тыс. т вина из ЕС.

До этого Италия стала главным европейским продавцом вина в Россию впервые с 2014 года.

По итогам января объем итальянского экспорта этого алкогольного напитка в РФ составил €19,8 млн в денежном выражении. В феврале стране удалось удержать свое лидерство. За последний зимний месяц Италия поставила в Россию вина на рекордные для себя €27,3 млн.

В 2023 году Россия вошла в топ-10 стран — любительниц импортного алкоголя. Всего за год РФ закупила у других стран товара на $2,2 млрд. Причем половина этой суммы пришлась на вино, которое стало главным горячительным напитком в российском импорте.

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