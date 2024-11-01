Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продажи импортного крепкого алкоголя в России вернулись на докризисный уровень

«Ъ»: продажи импортного бренди в России превысили уровень докризисного 2021 года

close
Depositphotos

Продажи импортного крепкого алкоголя в России по итогам января — сентября вернулись и в некоторых категориях даже обошли показатели докризисного 2021 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства «ЭТА.лаб».

По итогам первых девяти месяцев россияне приобрели 2,43 млн дал зарубежного виски, что на 28% превышает прошлогодний результат и всего на 1,2% отстает от значения за аналогичный период 2021-го.

Между тем продажи импортного бренди за январь — сентябрь выросли на 38,5% к уровню трехлетней давности и составили 4,1 млн дал. Реализация зарубежного рома за три года увеличилась на 13,1%, достигнув 822 тыс. дал.

В августе страны — участницы Европейского союза неожиданно сократили экспорт виски на российский рынок. Объем поставок по направлению рухнул на 21% к предыдущему месяцу в физическом выражении и на 11% в денежном.

Ранее Россия сократила импорт вина из ЕС до 20-летнего минимума.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами