Продажи импортного крепкого алкоголя в России вернулись на докризисный уровень

Продажи импортного крепкого алкоголя в России по итогам января — сентября вернулись и в некоторых категориях даже обошли показатели докризисного 2021 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства «ЭТА.лаб».

По итогам первых девяти месяцев россияне приобрели 2,43 млн дал зарубежного виски, что на 28% превышает прошлогодний результат и всего на 1,2% отстает от значения за аналогичный период 2021-го.

Между тем продажи импортного бренди за январь — сентябрь выросли на 38,5% к уровню трехлетней давности и составили 4,1 млн дал. Реализация зарубежного рома за три года увеличилась на 13,1%, достигнув 822 тыс. дал.

В августе страны — участницы Европейского союза неожиданно сократили экспорт виски на российский рынок. Объем поставок по направлению рухнул на 21% к предыдущему месяцу в физическом выражении и на 11% в денежном.

Ранее Россия сократила импорт вина из ЕС до 20-летнего минимума.