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Евросоюз неожиданно сократил поставки виски в Россию

Евросоюз в августе сократил экспорт виски в Россию на 21%

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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз по итогам августа сократил поставки виски на российский рынок на 21% по сравнению с июлем, до 18,7 тыс. тонн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В денежном выражении экспорт просел на 11% месяц к месяцу и составил €20,6 млн.

При этом на протяжении мая — июля страны ЕС, напротив, активно наращивали поставки виски в Россию. Объем экспорта в середине лета и вовсе достиг максимального уровня за весь текущий год, составив 23,7 тыс. тонн.

Россия является вторым крупнейшим импортером европейского виски, уступая лишь США. По итогам августа Штаты приобрели у ЕС 24 тыс. тонн этого алкогольного напитка. Тройку лидеров замыкает Великобритания с 16,4 тыс. тонн.

Накануне также стало известно, что Россия по итогам первых восьми месяцев сократила импорт вина из Евросоюза до минимума с 2004 года — 125,7 тыс. тонн.

Ранее в Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в России.

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