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Стало известно, когда пройдет встреча Путина с крупными бизнесменами

Шохин: встреча Путина с крупным бизнесом запланирована на 16 декабря

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«Россия 24»

Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупнейших российских компаний должна пройти 16 декабря. Об этом сообщил руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, его цитирует ТАСС.

В начале декабря в кулуарах XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Шохин сообщил, что главы российских компаний на декабрьской встрече с Путиным обсудят ситуацию с курсом рубля уровнем ключевой ставки, а также защиту владельцев приватизированных в 1990-е годы активов.

Он отметил, что у РСПП есть свои обновленные предложения по защите добросовестных приобретателей активов в ходе приватизационных сделок 1990-х годов.

Также на встрече предприниматели обсудят с главой государства тему трудовых ресурсов и поиска их дополнительных источников.

В субботу в интервью РБК бизнесмен Владимир Потанин рассказал о влиянии инфляции и высокого курса доллара на бизнес. По его словам, «ужасно, когда бизнес производит меньше денег, чем он потребляет». Он назвал такую ситуацию ненормальной.

Ранее власти РФ отложили кредитные каникулы для малого бизнеса.

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