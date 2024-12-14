Стало известно, когда пройдет встреча Путина с крупными бизнесменами

Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупнейших российских компаний должна пройти 16 декабря. Об этом сообщил руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, его цитирует ТАСС.

В начале декабря в кулуарах XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Шохин сообщил, что главы российских компаний на декабрьской встрече с Путиным обсудят ситуацию с курсом рубля уровнем ключевой ставки, а также защиту владельцев приватизированных в 1990-е годы активов.

Он отметил, что у РСПП есть свои обновленные предложения по защите добросовестных приобретателей активов в ходе приватизационных сделок 1990-х годов.

Также на встрече предприниматели обсудят с главой государства тему трудовых ресурсов и поиска их дополнительных источников.

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