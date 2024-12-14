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Потанин рассказал об «ужасной» ситуации для бизнеса

Потанин: «Ужасно, когда бизнес производит меньше денег, чем потребляет»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бизнесмен Владимир Потанин рассказал о влиянии инфляции и высокого курса доллара на бизнес. Подробности он рассказал в интервью РБК.

«Вообще ужасно, когда бизнес производит меньше денег, чем он потребляет. Это просто ненормальная ситуация. Мы до такой ситуации не дойдем», — сказал он.

Тем не менее, с курсом от 100 до 110 руб. за доллар «страна может жить».

Он отметил, что «Норникель» скорректировал стратегию на важные для России пункты для получения поддержки властей для более плотной кооперации с Китаем.

До этого Потанин заявил, что в условиях дефицита трудовых ресурсов уменьшение высоких ставок на кредитные ресурсы для инвестиций не будет эффективным, поскольку существуют ограничения по рынку рабочей силы».

Также сообщалось, что «Норильский никель» с конца прошлого года реализует «Серную программу», направленную на сокращение вредных выбросов металлургических заводов.

Ранее глава «Норникеля» Потанин поддержал увеличение налога на прибыль в России.

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