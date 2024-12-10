«Мы выполним все обязательства»: Норильск выйдет из рейтингов самых грязных городов

«Норильский никель» с конца прошлого года реализует «Серную программу», направленную на сокращение вредных выбросов металлургических заводов. В этом году компания планирует увеличить объемы утилизации диоксида серы из отходящих газов Надеждинского металлургического завода в Норильске, а с 2026 года за счет вывода технологических линий комплекса утилизации на полную мощность — завод практически прекратит выбросы. Что это значит для экологии региона — в материале «Газеты.Ru».

Проблемы загрязнения воздуха в Норильске, во-первых, исторические — комбинат начали строить еще до Великой Отечественной войны, когда на экологию в стране просто не обращали внимание. Во-вторых, сульфидные руды месторождений на Таймыре, особенно руды Талнаха, кроме цветных металлов, богаты и по содержанию серы, которая, о чем многие не догадываются, необходима для запуска автогенных процессов в пирометаллургии.

«С одной стороны, с экологической точки зрения сера — это очень плохо, с другой — очень хорошо, потому что она необходима непосредственно для производства металлов», — рассказал вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев, выступая на форуме «Экологические данные и данность», организованном ИД «Коммерсантъ».

По его словам, по итогам 2024 года на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) утилизируют до 377 тыс. тонн диоксида серы. Снижение абсолютного уровня выбросов составит 20% по сравнению с базовым 2015 годом. В 2025 году этот показатель удвоится после того, как комплекс по утилизации диоксида серы выйдет на полную мощность.

«Начиная с 2026-го этот завод практически ничего не будет выбрасывать, мы будем утилизировать 920 тыс. тонн, – пообещал Станислав Селезнев. – Норильск выйдет из рейтингов самых грязных городов. Думаю, что после 2027 года появится новый рейтинг курортов Красноярского края. И возглавит его наш город».

Чистый воздух

Надеждинский металлургический завод имени Б.И. Колесникова — самое высокотехнологичное производственное подразделение Заполярного дивизиона компании «Норникель». Первая очередь завода была введена в эксплуатацию в 1979 году, вторая — в 1981 году.

Предприятие перерабатывает никель-пирротиновый концентрат Талнахской обогатительной фабрики, никелевый концентрат Норильской обогатительной фабрики, металлосодержащий продукт Талнахской обогатительной фабрики, никелевый шлак Медного завода. Мощности завода позволяют перерабатывать до 2,4 млн тонн никельсодержащего сырья в год. Кроме того, завод получает техническую серу, есть и свое производство технического кислорода.

Стремясь соответствовать современным требованиям к экологии, «Норникель» еще в 2016 году закрыл самый первый и устаревший Никелевый завод, находившийся к тому же в центре Норильска. Все его плавильное производство перешло на НМЗ.

С апреля 2021 года началась масштабная программа по санитарной очистке промышленных территорий в Норильске и демонтажу аварийных и заброшенных объектов — «Чистый Норильск». Она рассчитана на 10 лет. И к 2031 году «Норникель» планирует снести около 500 заброшенных зданий и сооружений, убрать 2 млн тонн отходов и 600 тыс. тонн металлолома, а также очистить суммарно более 24 млн кв. м территории. Освободившуюся землю рекультивируют в соответствии с экостандартами.

Тем не менее, объемы выбросов от оставшихся в Норильском промышленном районе Медного завода, работающего с 1949-го, и Надеждинского металлургического завода, которому не исполнилось еще и полувека, в сумме все равно в среднем составляли 1,8 млн тонн ежегодно. Чтобы свести эти объемы к минимуму, компания запустила масштабную экологическую «Серную программу».

Запуск первой технологической линии комплекса по утилизации диоксида серы на НМЗ состоялся год назад. Инвестиции в проект превысили 180 млрд рублей.

«Если кто-то думает, что мы там всего лишь какую-то крупную установку поставили или просто новый цех создали, то он сильно ошибается. Мы построили рядом с существующим заводом огромное новое предприятие, причем сделали это исключительно для экологии. Экономики в этом проекте нет, и CAPEX огромный, и OPEХ — это тоже очень большие деньги. И все это — только для того, чтобы из дымовых труб «Надежды» больше не вылетали вредные выбросы», — объяснил топ-менеджер «Норникеля».

Как это работает

Система утилизации диоксида серы выглядит просто. В исходных газах его примерно 25–30%. Сначала его собирают по трубам и снижают эту долю до 12–14%, потом абсорбируют сернистый газ в серную кислоту. Полученное вещество смешивают с измельченным известняком. Происходит химическая реакция, в результате которой образуется обычный безопасный гипс, а он уже собирается в специальном гипсохранилище.

Но реализовать технологический комплекс для этих процессов было непросто. Одной из самых серьезных задач стала транспортировка с материка в Норильск 15 теплообменников массой в 200 тонн каждый. К перевозке и установке готовились целый год. От порта Дудинки до комбината проложили специальный маршрут длиной 80 км. На всем пути пришлось переносить инженерные коммуникации, делать дополнительные развороты и перегрузочные площадки, применять самоходные модульные транспортеры.

Более того, для обеспечения комплекса известняком в 30 км от Норильска открыли новый рудник «Мокулаевский». При этом сырье подвозится к заводу по специально проложенной для этого железной дороге.

Экологическая инициатива

Станислав Селезнев также напомнил, что «Серная программа» была реализована компанией, по факту, «не благодаря, а вопреки». Потому что строительство объектов комплекса по утилизации на НМЗ стартовало аккурат перед пандемией, со всеми вытекающими. А затем многое приходилось переделывать просто на ходу в связи с изменением геополитических реалий.

«Изначально мы сделали ставку на импортное оборудование, но в один момент по известным причинам поставки просто прекратились. Представьте, мы получили насос, а автоматика к нему приехать не успела! Так что нам пришлось пробовать все оборудование и все технологии, которые просто оказались доступны», — поделился опытом кризис-менеджмента Селезнев.

«Серную программу» сегодня называют крупнейшей экологической инициативой «Норникеля», не имеющей аналогов в мире. Она входит в федеральный проект «Чистый воздух» и является крупнейшим его мероприятием.