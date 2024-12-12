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В ЕС призвали Германию отменить плату за транзит газа

Австрия, Словакия и Чехия призвали Германию отменить плату за транзит газа

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Reuters

Правительства Австрии, Словакии и Чехии призвали Германию отменить плату за транзит газа через территорию страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.

Государства отметили, что соответствующее решение Берлину нужно принять как можно скорее. Они считают, что отмена пошлины позволит укрепить энергобезопасность Европы. Страны напомнили, что в конце 2024 года истекает срок действия договора на транзит российского газа через Украину, который Киев решил не продлевать.

29 ноября министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара надеется на продление соглашения о транзите газа из РФ через Украину в 2025 году. По словам главы ведомства, от этого получит выгоду на только республика, но и вся Европа.

13 ноября данные Gas Infrastructure Europe показали, что Европа в начале ноября увеличила отбор газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне похолодания, в результате чего запасы снизились до 93,04%. В середине октября европейские ПХГ были заполнены на 95,01%.

Ранее СМИ рассказали о планах «Газпрома» на поставки газа в ЕС через Украину в 2025 году.

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