«Россия поймет»: Абхазия отказалась ратифицировать соглашение об инвестициях

Парламент Абхазии не стал ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией – именно из-за него в стране начались массовые протесты, в результате которых ушел в отставку президент Аслан Бжания. Абхазские депутаты заверили, что считают Москву «главным союзником», а решение принято «не против России». В Госдуме допустили пересмотр соглашения после президентских выборов в Абхазии и выразили надежду, что отношения стран «не испортятся».

Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике, сообщил «Sputnik Абхазия».

Документ предусматривал льготы для российских предпринимателей, реализующих проекты с объемом инвестиций не менее 2 млрд рублей. Именно из-за этого соглашения в стране несколько дней назад разгорелись массовые протесты, в результате которых Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента. Подписали документ еще 30 октября в Москве, а рассмотреть вопрос о ратификации изначально должны были 15 ноября — но на фоне митингов вопрос отложили.

В начале заседания парламента вице-спикер парламента Астамур Аршба предложил снова перенести его рассмотрение и обсудить судьбу соглашения после внеочередных президентских выборов, однако в итоге депутаты решили не ратифицировать документ.

«Россия — наш главный союзник. Очень жаль, что нам пришлось так эмоционально реагировать на документ, связанный с Россией. Но я уверен, что нас поймут, ведь мы в первую очередь думали о наших гражданах», — пояснил глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба.

Его коллега, зампред комитета по бюджету Дмитрий Маршания подчеркнул, что сближение с Россией начали еще предки современных жителей Абхазии. При этом он призвал политические партии не «приватизировать» отношения с Москвой, так как это «ни к чему хорошему не приведет».

После заседания депутат Кан Кварчия вышел к вновь собравшимся у здания парламента оппозиционерам, чтобы объявить решение. Он заявил, что «все старания» протестующих «не остались без результата» и законодатели «поставили точку с вопросом инвестиционного соглашения». Парламентарий назвал документ «кабальным» для Абхазии.

«Все, что сделано, сделано не против России. Мы надеялись, что исполнительная власть нас поймет и отзовет соглашение, но этого не произошло», — подчеркнул Кварчия.

По его словам, кроме уже ушедшего в отставку президента документ продвигала министр экономики страны Кристина Озган — несмотря на то, что спикер парламента обращался к ней с призывом не спешить с подписанием соглашения. Теперь парламент планирует также рассмотреть вопрос ее компетентности.

Один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба после отказа властей от ратификации соглашения назвал это «победой», которая стала «заслугой народа». При этом он подчеркнул, что оппозиция «будет делать все, чтобы поднять уровень абхазо-российских отношений».

«Отношения не испортятся»

Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что отказ абхазских депутатов ратифицировать соглашение с РФ не станет поводом для ухудшения отношений двух стран.

«Возможно, когда пройдут выборы президента, соглашение еще раз проанализируют, пересмотрят. В любом случае, будем думать, как дальше выстраивать взаимоотношения. Волнений не хотелось бы — они ни к чему», — заявила она.

Журова подчеркнула, что Россия имеет подобные соглашения еще с несколькими странами. По ее словам, они выгодны для обеих сторон, однако абхазской стороне не удалось донести это до населения.

«Нужно будет прорабатывать сложные моменты. Надеюсь, наши отношения от этого никак не испортятся. В Абхазии проживает очень много людей с российскими паспортами, так что не хотелось бы, чтобы это соглашение как-то повлияло на отношения и на поддержку этой страны», — заключила депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с NEWS.ru отметил, что отказ от ратификации поможет смягчить возникший внутренний конфликт в Абхазии.

«Я думаю, что во многом этот закон и привел к нагнетанию конфликта с парламентом Абхазии. Что-то надо делать мягче и аккуратнее, я думаю, и с нашей стороны, нашим инвесторам, которые пытаются защищать свои права, но везде искать какую-то золотую середину», — сказал он.