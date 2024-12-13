Стало известно условие для вхождения России в топ-10 экспортеров продуктов

Рост объема продаж за границу российской продукции агропромышленного комплекса к 2030 году до $55 млрд позволит России войти в топ-10 крупнейших экспортеров продовольствия, заявил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин на стратегической сессии «Российский агроэкспорт 2024–2025», пишет агентство ТАСС.

Левин назвал цель амбициозной, но достижимой. По его словам, для достижения такой цели требуется перестроить производственные и бизнес-процессы, а также повысить эффективность экспортной деятельности.

В конце октября директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Руслан Хасанов сообщил, что Россия по итогам января — октября поставила в Катар рекордные 145,5 тыс. тонн пшеницы. Объем экспорта на 41% превысил показатель за весь 2023 год. Для сравнения: поставки российской пшеницы на катарский рынок по результатам 12 месяцев прошлого года составили 102,9 тыс. тонн.

В том же месяце премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем российского экспорта приходится на дружественные страны, включая Индию и Китай.

Ранее экономист назвал последствия запрета алтайской гречки Белоруссией.