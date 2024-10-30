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Россия рекордно нарастила поставки пшеницы в Катар

Экспорт пшеницы из России в Катар почти в 1,5 раза превысил поставки за 2023 год

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Россия по итогам января — октября поставила в Катар рекордные 145,5 тыс. тонн пшеницы. Объем экспорта на 41% превысил показатель за весь 2023 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Руслана Хасанова.

Для сравнения: поставки российской пшеницы на катарский рынок по результатам 12 месяцев прошлого года составили 102,9 тыс. тонн.

«Уже на протяжении многих лет Катар стабильно закупает российскую пшеницу. Среднегодовой темп роста экспорта за 10 лет составляет 6,1%», — отметил Хасанов.

Кроме того, Катар в 2024 году заметно увеличил закупки российского ячменя. С начала года РФ отгрузила на катарский рынок 35,6 тыс. тонн этой зерновой культуры, что также уже превысило значение за весь 2023-й.

Аналитики ожидают в октябре рекордный экспорт пшеницы из России. Согласно прогнозам, объем поставок на внешний рынок может составить 5,9 млн тонн.

Ранее один из главных покупателей российской пшеницы нарастил закупки почти в 1,5 раза.

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