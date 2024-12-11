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Экономист назвал последствия запрета алтайской гречки Белоруссией

Экономист Балынин: гречка вряд ли сильно подешевеет из-за нового запрета Минска

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Shutterstock

Гречка вряд ли сильно подешевеет из-за запрета Белоруссией импорта продукции алтайского производителя. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Считаю важным обратить внимание, что ограничения были введены только по отношению к продукции с одного предприятия, поэтому на экспорт можно будет направить гречку других производителей. В свою очередь заблокированную к ввозу на территорию Беларуси гречку представляется возможным реализовывать в России, но обязательно после проведения экспертизы соответствия продукции требованиям безопасности. В 2024 году гречка является одним из тех продуктов, который и так дешевеет: на 7% с начала года. Возможно, цены еще на несколько процентов снизятся, но предпосылок для серьезного значимого дальнейшего движения вниз я не вижу», — отметил экономист.

По словам Балынина, текущие цены (80,42 рубля за 1 кг. — «Газета.Ru») уже заставляют агропромышленников задуматься о снижении объемов производства гречки. Текущие цены приемлемы для российских потребителей, а еще большее снижение формирует риски сокращения объемов производства гречки в следующем году, уверен Балынин. Он добавил, что это впоследствии выступит проинфляционным фактором на гречку.

Балынин посоветовал Минэкономразвития и Минпромторгу России оперативно вступить в диалог с белорусскими коллегами. По мнению экономиста, причина запрета может быть в каких-то иных аспектах, не связанных непосредственно со временем варки гречки с данного предприятия. По мнению экономиста, для потребителя принципиальной разницы во времени варки гречки — за 25 или за 29 минут — нет. Однако безопасность и вкусовые качества продукта должны оценить профильные эксперты, заключил экономист.

С 11 декабря в Белоруссии действует запрет на импорт гречки российской компании «Вега-инжиниринг». В белорусском Госстандарте причиной запрета назвали несоответствие времени варки крупы: гречка алтайской компании варится 29 минут при норме в 25 минут.

Ранее в Госдуме призвали не делать трагедии из запрета Белоруссией алтайской гречки.

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