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Россия нарастила экспорт в дружественные страны

Мишустин: Китай и Индия стали ключевыми экспортными партнерами России

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Денис Абрамов/РИА Новости

Основной объем российского экспорта приходится на дружественные страны, включая Индию и Китай. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на экспортном форуме «Сделано в России», передает ТАСС.

По данным за семь месяцев 2024 года, доля поставок в дружественные государства достигла 86% от общего объема отечественного экспорта. За последние четыре года этот показатель вырос примерно на треть.

Правительство активно поддерживает расширение контактов российских предпринимателей с партнерами из дружественных стран. Для этого предусмотрены различные виды кредитования и страхование контрактов.

«Ключевыми направлениями являются Китай, Индия и Египет. Хорошими темпами развивается торговля с Вьетнамом», — отметил Мишустин.

До этого стало известно, что турецкие банки испытывают трудности с приемом денежных переводов из России. Проблемы связывают с давлением США из-за санкций, и турецкие банки, включая Ziraat и Denizbank, ожидают решения властей для возобновления переводов.

Ранее российские экспортеры столкнулись с кризисом ликвидности.

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