В России перенесли выпуск обновленных купюр трех номиналов

Банк России перенес сроки выпуска в обращение видоизмененных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей на 2028 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Как рассказал собеседник агентства, перенос выпуска банкнот регулятор объяснил изменениями в подходах к разработке дизайна. Отмечается, что дизайн купюры в 500 рублей планировалось представить в этом году.

«Сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот оставшихся номиналов (10, 50 и 500 рублей) сдвигаются», — говорится в сообщении регулятора.

В пресс-службе ЦБ добавили, что новые банкноты не сразу появятся в обороте. Как поясняет регулятор, прежде для этого необходимо провести адаптацию оборудования. Регулятор пояснил, что эта работа уже ведется параллельно с настройкой оборудования под банкноты, которые уже выпущены.

9 декабря в интервью «Известиям» зампред ЦБ Сергей Белов рассказал, что обновленная купюра номиналом 1000 рублей с исправленной оборотной стороной будет выпущена в обращение ближе к концу следующего года.

Также Белов сообщил, что в настоящее время Центробанк не планирует выпуск купюры номиналом в 10 тысяч рублей. Зампред ЦБ подчеркнул, что решение о выпуске новых номиналов банкнот принимается исходя из текущей экономической ситуации в стране.

Ранее в ЦБ оценили вероятность отмены наличных.