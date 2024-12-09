Стало известно, когда в обращении появится новая купюра в 1000 рублей

Обновленная купюра номиналом 1000 рублей с исправленной оборотной стороной будет выпущена в обращение ближе к концу следующего года. Об этом сообщил в интервью «Известиям» зампред ЦБ Сергей Белов.

«В общем, предстоит большая и длительная работа, обычно она занимает примерно год. Называть конкретную дату сейчас очень сложно, но, скорее всего, это случится ближе к концу года», — отметил собеседник издания.

29 ноября стартовало народное онлайн-голосование, в котором россияне могут выбрать символ для обратной стороны банкноты номиналом 1000 рублей.

Проголосовать можно на официальном сайте Центрального банка, голосование продлится до 12 декабря в 12:00 по московскому времени. Гражданам России предложено выбрать новый символ для банкноты из 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа.

Также сообщалось, что Центробанк РФ предложил новые варианты изображений для купюры номиналом 1000 рублей. Мусульмане России предложили украсить новую банкноту символикой Золотой Орды.

Ранее в ЦБ оценили вероятность отмены наличных.