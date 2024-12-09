В ЦБ оценили вероятность отмены наличных

Российский Центробанк не видит оснований для отмены наличных денег, заявил в интервью «Известиям» зампред регулятора Сергей Белов.

По его словам, сейчас в обращении находится 18 трлн наличных рублей, а это говорит о востребованности монет и банкнот у населения. Белов заметил, что некоторые россияне предпочитают наличные платежные средства, что абсолютно нормально. Поэтому ЦБ должен дать людям возможность выбора.

«Если посмотреть на долю наличных в расчетах, то да, она снижается, но в обращении — нет. Объем наличных денег остается неизменным», — сообщил представитель Банка России.

Он добавил, что две трети наличных денег сосредоточены на руках у россиян, а остальная их часть размещена в банкоматах и кассах торговых и сервисных компаний и банков.

На прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что количество «матрасно-подушечных» накоплений россиян упало на 20%. По его словам, люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты.

Ранее россиянам рассказали, в чем выгода получения зарплаты цифровыми рублями.