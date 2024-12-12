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В ЕС наращивают запасы на складах перед инаугурацией Трампа

Handelsblatt: компании из ЕС наращивают запасы перед инаугурацией Трампа

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Компании из Европейского союза увеличивают запасы товаров на складах в США перед инаугурацией избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Как утверждает издание, в Евросоюзе опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и повысит пошлины на продукцию из Евросоюза.

«Согласно расчетам, завезенные на склады до инаугурации (Трампа. — «Газета.Ru») запасы товаров должны поддерживать конкурентоспособность европейских поставщиков, по крайней мере, в течение первых месяцев», — пишет Handelsblatt.

По данным газеты, промышленные предприятия заявляют, что они не видели таких больших складских запасов запчастей в США с 1980-х годов. Утверждается, что треть европейских экспортеров в США в настоящее время делают ставку на увеличение запасов.

Среди прочего, Handelsblatt отмечает, что в случае, если избранный американский президент действительно введет обещанную пошлину на товары из Евросоюза, то объем экспорта из Германии в США может снизиться на 15%.

До этого Трамп пообещал ввести пошлины в 25% на все мексиканские и канадские товары. Также избранный президент США сообщил о намерении ввести дополнительные пошлины в 10% на продукцию из Китая.

В свою очередь, в Евросоюзе настороженно следят за высказываниями политика. Ряд стран уже начали заранее планировать ответные меры. Так, по данным Politico, Великобритания заявила, что готова вернуть тарифы на ввоз ряда товаров из США, если избранный президент США действительно введет пошлины в 10–20% на весь зарубежный импорт.

Ранее Трамп назвал Трюдо «губернатором штата Канада».

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