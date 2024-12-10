Трамп назвал Трюдо «губернатором штата Канада»

Избранный президент США Дональд Трамп в шутку назвал премьер-министра Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада» на фоне разногласий по вопросу возможного введения Вашингтоном тарифов на канадские товары после возвращения республиканца в Белый дом. Публикация появилась на странице Трампа в соцсети Truth Social.

«Было приятно поужинать в один из прошлых вечеров с губернатором великого штата Канада Джастином Трюдо», — написал Трамп.

Он заявил, что будет с нетерпением ждать новой встречи с премьером Канады, чтобы обстоятельно обсудить тему тарифов и торговли. Трамп подчеркнул, что результаты этих переговоров будут «впечатляющими для всех».

До этого Дональд Трамп во время встречи с Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Избранный глава Белого дома сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%. По словам Трампа, такой вариант развития событий возможен, если Канада не будет содействовать США по вопросу ограничения потока нелегалов в Соединенные Штаты через канадскую границу.

Ранее Трюдо пообещал ответить Трампу в случае введения в США пошлин на канадские товары.