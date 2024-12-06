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Экономист: высокая инфляция в России продолжит давить на рубль

Экономист Кульбака: высокая инфляция в РФ сильно давит на курс рубля

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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

В Минфине связали обрушение курса рубля с американскими санкциями в отношении Газпромбанка. Однако это был лишь спусковой крючок, а в целом рубль слабеет под давлением высокой инфляции, объяснил 360.ru экономист Николай Кульбака.

На курсе отразилась скупка валюты, стартовавшая на фоне зависших транзакций, согласился эксперт. Однако он призвал обратить внимание на уровень инфляции, который сегодня выше, чем в Европе и США.

«Пока эта разница будет оставаться, всегда будет давление на рубль, чтобы он ослабел. Это долгосрочный тренд, на который мы не можем повлиять, кроме как понизить инфляцию», — пояснил Кульбака.

Также на ситуацию влияет соотношение экспорта и импорта. Так, при увеличении поставок в другие страны растет поток поступающей валюты, в результате чего она ожидаемо дешевеет, объяснил экономист. А при упоре на импорт бизнес наращивает покупку валюты для торговли за границей.

Третьим фактором эксперт назвал стоимость нефти, отметив, что при ее снижении рубль неизбежно дешевеет.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в ближайшее время ситуация с курсом рубля нормализуется, а сложившаяся ситуация с рублем связана с введением санкций в отношении участника внешнеэкономических расчетов «Газпромбанка». Такое заявление он сделал на фоне того, что на прошлой неделе на валютном рынке Forex курс доллара превысил 114 рублей, евро — 120 рублей.

Ранее финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.

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