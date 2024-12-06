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Советник главы ЦБ предрек инфляцию на 2025 год выше ожидаемой

Советник главы ЦБ Тремасов сообщил о более высокой траектории по инфляции

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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Инфляция в 2024 году может оказаться выше прогнозируемой Центробанком, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Российском облигационном конгрессе Cbonds, пишет интернет-издание РБК.

В прогнозе от 25 октября регулятор ожидал показатель роста цен на уровне 8%. По словам Тремасова, на самом деле инфляция может разогнаться выше 9%. Он подчеркнул, что это его «личное мнение», а не позиция Центробанка.

Такой вывод советник председателя Банка России сделал на основании полученных данных за ноябрь. Исходя из этого, инфляция в 2025 году тоже может оказаться выше.

«В 2025 год мы входим с уже более высокой траекторией по инфляции, и в этой части уклонение от прогноза совершенно очевидно», — сказал он.

На этой неделе президент Владимир Путин заявил, что основная нагрузка из-за инфляции ложится на граждан России с наименьшими доходами, тех, кто не получает средства от депозитов. Путин выразил надежду, что со временем России удастся достигнуть целевого показателя инфляции в 4%.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на путевки в 2025 году.

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