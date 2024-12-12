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Стали известны последствия падения цены на нефть

Экономист Терешкин: нефтегазовые доходы снижают риски падения цен на нефть

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Martin Meissner/AP

Устройство нефтегазовых доходов российского бюджета позволяет сократить риски падения мировых цен на нефть, заявил в разговоре с агентством РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин.

По его словам, одним из серьезных рисков для бюджетной системы России в 2025 году станет падение цен на сырье. Альянс ОПЕК+ на последней встрече, которая прошла на прошлой неделе, продлил срок действия нынешних квот до марта 2025 года, но рынки это не взбодрило, отметил Терешкин, подчеркнув, что цены на эталонную нефть марки Brent находятся в коридоре $72-75 за баррель.

Накануне эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков высказал мнение, согласно которому новые санкции США против российской нефти могут привести к коллапсу на мировом рынке углеводородов.

В Соединенных Штатах, по его словам, может разогнаться инфляция, а цены на нефть взлететь до 200$ за баррель.

Ранее в Минфине рассказали, за счет чего пополнился российский бюджет.

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