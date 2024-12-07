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ЕС стал чаще закупать нефтепродукты на основе нефти из РФ у Индии

Politico: ЕС стал чаще закупать нефтепродукты на основе нефти из РФ у Индии

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Reuters

Евросоюз стал чаще закупать нефтепродукты на основе нефти из РФ у Индии. Об этом пишет издание Politico.

«С января по август ЕС закупил топлива стоимостью почти на 20 процентов дороже, чем в прошлом году, у трех крупных индийских НПЗ, работающих на российской сырой нефти», — констатируется в материале.

При этом подчеркивается, что высчитать точный объем проданной в ЕС индийскими НПЗ российской нефти невозможно. Доходы от перерабатывающих ее индийских НПЗ составили $5,4 млрд. Было продано 6,7 млн т нефти.

До этого Россия в сентябре удержала лидерство по поставкам нефти в Индию и Китай.

Поставки нефти из России в Индию за период выросли до 41% от общего импорта азиатской страны. Также в топ-3 вошли Ирак и Саудовская Аравия с долями в 19% и 14% соответственно. Общий объем импорта нефти Индией в сентябре снизился до 4,5 млн баррелей в сутки (-5%).

Ранее стало известно о планах ЕС запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш.

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