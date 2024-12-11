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Страна ЕС может сохранить исключение из санкций на импорт российских нефтепродуктов

Denikn: Чехия может сохранить исключение из санкций на нефтепродукты из России

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Brendan McDermid/Reuters

Чехия, скорее всего, сохранит исключение из санкций Европейского союза на импорт продуктов из российской нефти, поскольку этого добивается Словакия. Об этом сообщил новостной портал Denikn, ссылаясь на источники.

В декабре официальный представитель министерства экономики Словакии Петер Подступка заявлял, что его страна добивается в ЕС продления исключений из рестрикций на свой экспорт продуктов, изготовленных из российской нефти, в Чехию. По его словам, Братислава уже сделала соответствующие шаги на европейском уровне. Срок действия исключения истек 5 декабря. Словацкие власти считают, что оно должно быть продлено как минимум на ближайшие несколько месяцев, до завершения работ по расширению мощностей трансальпийского нефтепровода TAL.

В ноябре заместитель директора чешской государственной трубопроводной компании республики Зденек Дундр заявил, что его страна рассчитывает прекратить импорт нефти из России с июля 2025 года. По его словам, отказ от российского энергоносителя станет возможен после завершения модернизации трансальпийского нефтепровода между Италией, Германией и Чехией.

Новость дополняется.

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