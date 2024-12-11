Страна ЕС может сохранить исключение из санкций на импорт российских нефтепродуктов

Чехия, скорее всего, сохранит исключение из санкций Европейского союза на импорт продуктов из российской нефти, поскольку этого добивается Словакия. Об этом сообщил новостной портал Denikn, ссылаясь на источники.

В декабре официальный представитель министерства экономики Словакии Петер Подступка заявлял, что его страна добивается в ЕС продления исключений из рестрикций на свой экспорт продуктов, изготовленных из российской нефти, в Чехию. По его словам, Братислава уже сделала соответствующие шаги на европейском уровне. Срок действия исключения истек 5 декабря. Словацкие власти считают, что оно должно быть продлено как минимум на ближайшие несколько месяцев, до завершения работ по расширению мощностей трансальпийского нефтепровода TAL.

В ноябре заместитель директора чешской государственной трубопроводной компании республики Зденек Дундр заявил, что его страна рассчитывает прекратить импорт нефти из России с июля 2025 года. По его словам, отказ от российского энергоносителя станет возможен после завершения модернизации трансальпийского нефтепровода между Италией, Германией и Чехией.

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