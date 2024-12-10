Джиган дал совет россиянам по сохранению сбережений: «Брать ипотеку»

Рэпер Джиган в беседе с Telegram-каналом Mash выразил мнение, что россиянам стоит брать ипотеку, несмотря на высокую ставку.

«Думаю, надо брать. У меня у самого есть ипотека, которую я до сих пор выплачиваю», — поделился исполнитель.

В то же время Джиган заявил, что во второй раз не стал бы прибегать к жилищному кредиту. Он заработал бы денег, чтобы приобрести недвижимость сразу.

Также рэпер назвал себя не самым лучшим советчиком в этом вопросе. Он признался, что везде, где нужно прогнозировать, он «прогорал».

29 ноября стало известно, что Джиган поднял цены на корпоративы перед Новым годом. Теперь музыкант выступает за 4 миллиона рублей на частных мероприятиях.

Life со ссылкой на SHOT также сообщает, что в бытовой райдер артиста входят два кальяна, различные виды алкоголя, сигареты, газировка, фисташки, горячее питание и колонка.

На мероприятии должно быть запрещено снимать видеоприглашение с рэпером, передача «приветов» с певцом на камеру и съемка.

Певец не дает автографы и интервью, а также не разрешает входить в свою гримерку.

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