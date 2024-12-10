Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джиган дал совет россиянам по сохранению сбережений: «Брать ипотеку»

Рэпер Джиган признался, что взял квартиру в ипотеку и до сих пор выплачивает ее

close
Джиган/Youtube

Рэпер Джиган в беседе с Telegram-каналом Mash выразил мнение, что россиянам стоит брать ипотеку, несмотря на высокую ставку.

«Думаю, надо брать. У меня у самого есть ипотека, которую я до сих пор выплачиваю», — поделился исполнитель.

В то же время Джиган заявил, что во второй раз не стал бы прибегать к жилищному кредиту. Он заработал бы денег, чтобы приобрести недвижимость сразу.

Также рэпер назвал себя не самым лучшим советчиком в этом вопросе. Он признался, что везде, где нужно прогнозировать, он «прогорал».

29 ноября стало известно, что Джиган поднял цены на корпоративы перед Новым годом. Теперь музыкант выступает за 4 миллиона рублей на частных мероприятиях.

Life со ссылкой на SHOT также сообщает, что в бытовой райдер артиста входят два кальяна, различные виды алкоголя, сигареты, газировка, фисташки, горячее питание и колонка.

На мероприятии должно быть запрещено снимать видеоприглашение с рэпером, передача «приветов» с певцом на камеру и съемка.

Певец не дает автографы и интервью, а также не разрешает входить в свою гримерку.

Ранее сообщалось, что Киркоров нашел своим детям работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами