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В РФ ожидают притока иностранных инвесторов в 2025 году

Минфин: иностранные инвесторы вернутся на финансовый рынок РФ уже в 2025 году

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил на парламентских слушаниях в Госдуме, что иностранные инвесторы вернутся на российский финансовый рынок уже в 2025 году «из-за жадности». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Моисеева, инвесторы могут вернуться, так как «жадность побеждает».

«Это не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Мы прекрасно знаем. И те из нас, кто работал давно на финансовом рынке знают, что вопреки всему «жадность побеждает» все остальное», — поделился замминистра.

Он добавил, что в 2025 году можно ожидать «первые ласточки» притока инвесторов.

До этого РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщало, что министерство финансов России не рассматривает возможность второго раунда замещения суверенных евробондов на текущем этапе.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что благодаря проведенному замещению еврооблигаций РФ инвесторы, поучаствовавшие в данной операции, больше не будут испытывать трудностей из-за недружественных действий иностранных расчетно-клиринговых организаций.

Ранее в Минфине назвали условие исполнения бюджета РФ.

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