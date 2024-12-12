Экономист сделал прогноз по ключевой ставке на декабрь 2024 года

Центральный банк России может поднять ключевую ставку до 23% в ходе последнего в 2024 году заседания, которое запланировано на 20 декабря. Об этом «Москве 24» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Эксперт отметил, что такого мнения придерживаются многие аналитики, поскольку обесценивание рубля подтолкнуло инфляцию вверх. По его мнению, определенная интрига сохраняется только в части того, на сколько процентов поднимут ставку. При этом повышение ставки произойдет точно, подчеркнул он.

«В конце года формируется очень сильный инфляционный импульс, который переходит в начало следующего: повышенные бюджетные расходы, бонусы и 13-е зарплаты, индексация социальных пособий. Все это создает достаточно серьезное инфляционное давление. Поэтому думаю, что повышение ставки остается безальтернативным. Вопрос, на сколько», — сказал Масленников.

Сенатор Ольга Епифанова до этого заявила «Газете.Ru», что Банк России на заседании 20 декабря может оставить ключевую ставку на уровне 21% или же, по оценкам экспертов, повысить ее до 22–26%.

Ранее сообщалось, что аналитики повысили прогноз по ставке и инфляции на 2025 год.