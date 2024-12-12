Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист сделал прогноз по ключевой ставке на декабрь 2024 года

Экономист Масленников: ключевую ставку повысят в декабре 2024 года

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центральный банк России может поднять ключевую ставку до 23% в ходе последнего в 2024 году заседания, которое запланировано на 20 декабря. Об этом «Москве 24» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Эксперт отметил, что такого мнения придерживаются многие аналитики, поскольку обесценивание рубля подтолкнуло инфляцию вверх. По его мнению, определенная интрига сохраняется только в части того, на сколько процентов поднимут ставку. При этом повышение ставки произойдет точно, подчеркнул он.

«В конце года формируется очень сильный инфляционный импульс, который переходит в начало следующего: повышенные бюджетные расходы, бонусы и 13-е зарплаты, индексация социальных пособий. Все это создает достаточно серьезное инфляционное давление. Поэтому думаю, что повышение ставки остается безальтернативным. Вопрос, на сколько», — сказал Масленников.

Сенатор Ольга Епифанова до этого заявила «Газете.Ru», что Банк России на заседании 20 декабря может оставить ключевую ставку на уровне 21% или же, по оценкам экспертов, повысить ее до 22–26%.

Ранее сообщалось, что аналитики повысили прогноз по ставке и инфляции на 2025 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами