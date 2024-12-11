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Россиянин хотел заработать на инвестициях и лишился 2 млн рублей

В Оренбургской области мужчина отдал мошенникам 2 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Житель Бугуруслана, желая заработать на инвестициях, оформил крупный кредит в банке и перевел деньги мошенникам. Об этом сообщает УМВД Оренбургской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 34-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с ним связался неизвестный, представившийся брокером. Незнакомец предложил россиянину легкий способ заработка путем торговли акциями через брокерский счет.

По указанию «менеджера» мужчина установил приложение, открыл брокерский счет, перечислил оформленные в кредит денежные средства в сумме 1,4 млн рублей. Затем потерпевший попросил свою сожительницу оформить займ еще на 700 тысяч.

Несколько раз ему удавалось выводить небольшую сумму, и мужчина поверил, что действительно может заработать. Однако больше не смог вывести свои средства и понял, что его обманули. Общая сумма ущерба составила два миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее екатеринбургская пенсионерка из-за мошенников лишилась жилья и 6 млн рублей.

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