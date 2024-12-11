Глава МИД Нидерландов назвал мишень новых санкций ЕС

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп назвал мишенью 15-го пакета санкций Евросоюза в отношении РФ ее «теневой флот» танкеров. Соответствующая публикация была размещена на его странице в социальной сети X.

Велдкамп поприветствовал новые меры ЕС и заявил, что в санкционные списки были внесены новые физические и юридические лица.

Вечером 11 декабря послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России. Новый пакет санкций ограничивает деятельность судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

Издание Politico писало, что новый пакет санкций против России не согласовали в Европейском союзе 6 декабря в связи с несогласием представителей Латвии и Литвы с продлением действия юридических оговорок, позволяющих фирмам из западных стран продолжать работу в России, несмотря на ограничительные меры.

Ранее посол ЕС заявил о работе над санкциями против Грузии.