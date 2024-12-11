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Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $400 млрд

Bloomberg: Маск стал первым в истории, чье состояние превысило $400 млрд

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Patrick Pleul/Reuters

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $400 млрд. Об этом сообщил Bloomberg.

По данным издания, последним катализатором роста его состояния стала инсайдерская продажа акций SpaceX, в результате чего чистый капитал Маска увеличился примерно на $50 млрд — до $439,2 млрд.

В среду SpaceX и ее инвесторы договорились о покупке акций на сумму $1,25 млрд у сотрудников и других владельцев компании. Сделка, которая оценивает космическую фирму примерно в $350 млрд, делает SpaceX самым дорогим частным стартапом в мире.

Состояние Маска резко изменилось в ноябре 2022 года, когда его состояние упало более чем на $200 млрд. Однако капитал бизнесмена резко возрос после победы Дональда Трампа на выборах президента США, а Маск стал его самым видным спонсором и сторонником. Акции Tesla выросли примерно на 65% с момента предвыборной кампании — Трамп заявлял, что упростит внедрение беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla.

Накануне Маск выразил нежелание быть признанным человеком года по версии журнала Time в 2024 году.

Ранее раскрыта роль Илона Маска в формировании будущей команды Трампа.

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