Стало известно, какой стартап самый дорогой в мире

Аэрокосмическая компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска названа самым дорогим частным стартапом в мире, написала газета Financial Times со ссылкой на сообщение источника.

По слова собеседника издания, неназванные инвесторы предложили владельцу купить акции компании, и после этого ценные бумаги предприятия подорожали на 25%, а рыночная стоимость производителя ракет и спутников взлетела до $350 млрд.

Топ-менеджеры SpaceX и инвесторы договорились о продаже акций компании на сумму $1,25 млрд по цене $185 за штуку. Несколько месяцев ранее ценные бумаги компании торговались по $112, а его стоимость оценивали в $210 млрд.

На прошлой неделе Маск сообщил, что SpaceX вывела на орбиту первые 20 спутников Starlink для прямого подключения к сотовым телефонам. По его словам, это позволит пользоваться связью в удаленных районах или при чрезвычайных ситуациях, когда повреждена наземная инфраструктура. Отмечается, что пропускная способность канала сейчас составляет около 10 Мбит/с, но будущие спутники планируется сделать более производительными.

Ранее Маск назвал самую большую угрозу для человеческой цивилизации.