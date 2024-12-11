Курс доллара превысил 108 рублей

С начала торгового дня в среду, 11 декабря, рубль ослабевает по отношению к основным валютам. В частности, курс доллара на рынке Форекс и межбанковском рынке превысил 108 рублей, согласно данным торгов.

Согласно данным на 16:11, доллар поднялся до 108,2528 рубля.

10 декабря Центробанк заявил, что российский рубль резко ослаб относительно основных иностранных валют в ноябре из-за новых американских санкций и действий некоторых компаний из нефинансового сектора, которые покупали валюту для погашения обязательств перед российскими кредитными организациями. По сведениям Банка России, за месяц национальная валюта просела относительно американского доллара на 11% и на 8,4% к китайскому юаню.

В этот же день финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский предположил, что курс доллара вернется к уровням 2021 года — 70–76 рублей — при отмене санкций и возвращении цен на нефть Brent в район $90 за баррель.

Ранее была названа оптимальная доля сбережений в валюте.