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Курс доллара превысил 108 рублей

Курс доллара торгуется на отметке 108 рублей

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Алексей Майшев/РИА Новости

С начала торгового дня в среду, 11 декабря, рубль ослабевает по отношению к основным валютам. В частности, курс доллара на рынке Форекс и межбанковском рынке превысил 108 рублей, согласно данным торгов.

Согласно данным на 16:11, доллар поднялся до 108,2528 рубля.

10 декабря Центробанк заявил, что российский рубль резко ослаб относительно основных иностранных валют в ноябре из-за новых американских санкций и действий некоторых компаний из нефинансового сектора, которые покупали валюту для погашения обязательств перед российскими кредитными организациями. По сведениям Банка России, за месяц национальная валюта просела относительно американского доллара на 11% и на 8,4% к китайскому юаню.

В этот же день финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский предположил, что курс доллара вернется к уровням 2021 года — 70–76 рублей — при отмене санкций и возвращении цен на нефть Brent в район $90 за баррель.

Ранее была названа оптимальная доля сбережений в валюте.

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