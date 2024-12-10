Названы условия возвращения курса доллара к уровням 2021 года

Курс доллара вернется к уровням 2021 года — 70–76 рублей — при отмене санкций и возвращении цен на нефть Brent в район $90 за баррель. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

«Если смотреть на средние показатели по 2021 году, основным коридором для рубля был диапазон в 70–76 рублей за доллар. Чтобы произошло возвращение к этим значениям, нужно, чтобы были отменены санкции, а нефть вернулась в район $90 за баррель как минимум. Причем для реализации столь позитивного для рубля сценария необходимо, чтобы оба пункта были выполнены, потому что поодиночке нужного синергетического эффекта они не дадут. Без отмены санкций нефть по $90 даст небольшой буст разве что акциям нефтедобытчиков и бюджету без большого влияния на курс — от силы в пределах пары-тройки рублей», — отметил экономист.

По его словам, с учетом сильно взлетевших расходов бюджета одна лишь отмена санкций окажет скорее фундаментальное влияние на интерес к акциям и товарам из России и сможет сильно «подтянуть» импорт. В этом случае эффект на курс российской валюты будет скорее негативным: чем больше импортируем, тем больше платить в иностранных деньгах и тем больше будет спрос на валюту.

Кричевский подчеркнул, что поддержкой для курса рубля могли бы стать новые закупки самых ходовых экспортных позиций: нефтепродуктов, газа, сельхозпродукции, удобрений, металлургических изделий. Экономист добавил, что нефть — основной источник валютных доходов, но и эти позиции приносят достаточно серьезные деньги.

При этом эксперт заключил, что для отмены санкций нужна политическая воля, а заставить нефть подорожать способен лишь рост потребления или серьезное снижение добычи кем-то из ключевых участников рынка — и «желательно», чтобы это был не ОПЕК+, а страны, не входящие в него, например США.

Две недели назад курс доллара поднимался до 114 рублей. 9 декабря американская валюта стоит чуть более 99 рублей.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на январь 2025 года.