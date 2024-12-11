Названа оптимальная доля сбережений в валюте

Россиянам, которые получают зарплату и несут основные расходы в рублях, оптимально держать в валюте 30–40% сбережений. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Вопрос о том, какую иметь часть сбережений в валюте, в том числе в китайских юанях, является индивидуальным и зависит от финансовых целей, планов и возможностей. Чаще всего для тех, кто получает доход и несет основные расходы в рублях, оптимальна валютная доля в 30–40%. Безусловно, сегодня целесообразен упор на юань как на валюту дружественной нам страны, второй экономики мира. Инфраструктурный риск в данном случае минимален. Однако инвалюта может как дорожать, так и снижаться в цене, тем более, что китайские власти гибко управляют юанем», — отметил аналитик.

По его мнению, россиянам целесообразнее использовать не сами иностранные деньги, а номинированные в юанях инструменты, позволяющие дополнительно заработать. Так, сейчас можно открыть в юанях вклад или приобрести юаневые облигации российских компаний, уточнил эксперт.

Он допустил, что на следующей неделе, 16–22 декабря, курсовая волатильность может сохраняться — после санкционной встряски и перенастройки каналов трансграничных расчетов. Курс рубля отошел к экономически оправданным уровням — ниже 14 рублей за юань на Мосбирже, под 100 рублей за доллар и меньше 106 рублей за евро на межбанке, уточнил Буйволов. По его прогнозу, с большой долей вероятности, в перспективе недели валюты снова немного подорожают и курсы перешагнут обозначенные отметки. Аналитик пояснил, что давление на рубль может оказывать сезонность: растет предпраздничный спрос потребителей, в том числе на импорт, кто-то уже запасает валюту для зарубежных поездок, вместе с тем под конец года традиционно увеличиваются бюджетные расходы. При этом сдерживают снижение рубля высокие ставки в экономике, меры валютного контроля и относительно стабильные цены на нефть, заключил Буйволов.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на январь 2025 года.