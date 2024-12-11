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Крупного российского обувного производителя признали банкротом из-за долга в 19 млн рублей

Производитель обуви Ralf Ringer признан банкротом из-за долга в 19 млн руб

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A08/Shutterstock/FOTODOM

Российскую компанию АО «Ресурс Развития» (до ноября называлась АО «Ральф Рингер»), которая производила обувь под брендом Ralf Ringer, признали банкротом из-за долга в 13 млн рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на содержание резолютивной части решения арбитражного суда Москвы.

Согласно материалам суда, компания задолжала эти деньги подмосковному ООО «Стивали». Эта компания изначально обратилась с иском о признании «Ральф Рингер» банкротом. Заявление приняли в июне 2023 года.

«Ральф Рингер» арендовал помещения у «Стивали». Первая компания с лета 2019 года по лето 2022 года накопила долг перед арендодателем в размере около 20 млн рублей. В деле о банкротстве должник неоднократно заявлял о намерении урегулировать обязательства перед кредиторами.

Арбитражный суд признал обувную компанию банкротом 6 декабря. Но никакие подробности не были известны.

В августе 2023-го главу крупнейшего предприятия — производителя обуви для потребрынка в России Ralf Ringer Андрея Бережного обвинили в уклонении от налогов.

Ранее стало известно, что владельцы тысячи торговых центров в России могут обанкротиться.

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