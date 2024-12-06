Крупнейшая российская компания-производитель обуви признана банкротом

Арбитражный суд Москвы принял решение признать банкротом российскую обувную компанию Ralf Ringer. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда.

По данным инстанции, ООО «Стивали», владеющее фабрикой в Подмосковье, где Ralf Ringer арендовала производственные мощности, обратилось в суд с соответствующим заявлением в июне прошлого года.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство (завершающий этап процедуры банкротства юрлиц, когда имущество должника распродают, чтобы погасить его долги перед кредиторами. — «Газета.Ru»)», — отмечается в карточке дела.

В августе 2023-го главу крупнейшего предприятия — производителя обуви для потребрынка в России Ralf Ringer Андрея Бережного обвинили в уклонении от налогов. О своем деле он лично рассказал на заседании совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» и подчеркнул, что компания платежеспособна и готова доказать свою невиновность в суде.

В ноябре этого года прокуратура Москвы передала в суд дело против гендиректора Ralf Ringer и его предполагаемого пособника в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 588 млн руб. По версии следствия, обвиняемые использовали реквизиты 14 аффилированных компаний и подконтрольное ООО «Промснабпоставка», чтобы внести ложные данные о своих сделках в налоговые декларации. В итоге компания не уплатила налоги на добавленную стоимость за 2015–2017 годы на указанную сумму. Прокуратура подала иск о возмещении ущерба, причиненного государственному бюджету, в связи с чем суд наложил арест на финансовые средства обвиняемых, а также на недвижимость и средства, связанные с их фирмами, в размере недоимки.

После этого «Ъ» написал, что Ralf Ringer рискует обанкротиться: сумма ее долга перед ООО «Стивали» невелика, однако полная блокировка счетов из-за разбирательств с налоговой не позволяет ретейлеру расплатиться с кредитором. Представители обувной компании назвали неправомерным дело о неуплате налогов.

Ранее сообщалось о возвращении на российский рынок международных брендов одежды и обуви.