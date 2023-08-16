Главу крупнейшей обувной компании в РФ обвинили в уклонении от налогов

Главу крупнейшей в РФ обувной компании Ralf Ringer Андрея Бережного обвинили в уклонении от налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

О своем деле Бережной лично рассказал на заседании совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Сообщается, что сейчас предприниматель находится под подпиской о невыезде.

Бережного обвиняют в регистрации несуществующих сделок с АО для снижения налогов в период 2014–2016 годов. Мужчина утверждает, что невиновен, а также подчеркнул, что срок давности дела истек.

«Мы платежеспособны, мы готовы доказать свою невиновность в суде, однако нам просто продолжают арестовывать имущество», — заявил он.

Сообщается, что в ближайшее время в отношении Бережного могут возбудить уголовное дело, что грозит ему пятью годами лишения свободы в случае обвинительного приговора.

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