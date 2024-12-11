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В России не ожидают повышения цен на красную икру

ВАРПЭ: в РФ нет предпосылок для дальнейшего повышения цен на красную икру

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Depositphotos

В России нет предпосылок для стремительного повышения цен на красную икру. Об этом заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, передает ТАСС.

«Я думаю, что в следующем году ситуация выровняется. Но в целом никакой трагедии и никакого стремительного дальнейшего повышения, эскалации цен на красную икру не произойдет», — заявил он на пресс-конференции.

Что касается нынешнего резкого роста стоимости красной икры, то его Зверев назвал «некритичным» с учетом увеличения средней заработной платы в стране.

Средняя цена красной икры в России по итогам октября впервые в истории превысила отметку в восемь тысяч рублей, достигнув цены в 8104 рубля за килограмм. При этом всего месяцем ранее товар продавался в среднем по 6955 рублей за килограмм.

В ноябре исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин объяснил, что подорожание красной икры в стране связано с тем, что в этом году рыбаки выловили в три раза меньше рыбы, чем в прошлом.

Ранее россиян предупредили о повышении цен в январе.

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