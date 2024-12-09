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Россиян предупредили о повышении цен в январе

Экономист Бутырина: цены в России вырастут на 10–15% в январе 2025 года

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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Цены в российских магазинах в январе 2025 года вырастут на 10–15% по сравнению с январем 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дала доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина.

«Цены в январе 2025 года будут зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию, инфляцию и сезонные тренды. По сравнению с декабрем 2024 года ожидается повышение цен, так как январь традиционно характеризуется новыми налогами и повышением цен на некоторые товары после рождественских праздников. По сравнению с январем 2024 года следует ожидать увеличение цен на 10–15% в связи с общим ростом цен и инфляционными процессами», — отметила экономист.

Она назвала прогнозируемый уровень подорожания товаров значительным для россиян.

По состоянию на 4 декабря 2024 года, годовая инфляция в России продолжает оставаться выше целевого уровня Центрального банка в 4%. Согласно данным Росстата на 25 ноября, годовой уровень инфляции достиг 8,66%. В ответ на повышенное инфляционное давление ЦБ неоднократно повышал ключевую ставку, которая в настоящее время составляет 21%. Ожидается, что на заседании 20 декабря ставка может быть увеличена еще на 200 базисных пунктов, до 23%, с целью сдерживания инфляции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что возвращение инфляции к целевому уровню в 4% займет весь 2025 год и, возможно, затронет часть 2026 года.

Ранее сообщалось, что бутерброд с икрой подорожал для россиян в два раза с 2023 года.

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