Вице-премьер Новак заявил об ожиданиях роста российской экономики

Рост национальной экономики по итогам нынешнего года ожидается на уровне 3,9%, заявил вице-премьер России Александр Новак на открытом диалоге «100 вопросов о будущем России» в национальном центре «Россия», сообщает агентство ТАСС.

По словам вице-премьера, вопреки санкциям, закрытию некоторых экспортных рынков для России, возникновениям нарушений в цепочках логистики экономика страны показывает устойчивое развитие.

«И если брать, например, рост экономики с 2020 по 2024 год, он составит примерно 12,7%, в прошлом году — это плюс 3,6%. В этом году мы ожидаем 3,9%», — сказал Новак, добавив, что эти показатели значительно превышают среднемировые темпы роста.

На прошлой неделе президент Владимир Путин сообщил, что экономика Российской Федерации по итогам 2024 года вырастет больше, чем экономика стран Еврозоны. «Экономика России по итогам этого года вырастет на 4%, а Еврозоны — только на 1%», — сказал Путин.

По его словам, внутренний валовой продукт (ВВП) России за январь — октябрь текущего года увеличился на 4,1%. Он отметил, что главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью.

Ранее была названа оптимальная доля сбережений в валюте.