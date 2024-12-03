В Европарламенте предложили ввести пошлины на удобрения из России

Член Европарламента (ЕП) от Польши Аркадиуш Мулярчик призвал Еврокомиссию ввести пошлины на удобрения из России и Белоруссии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на текст обращения.

Мулярчик обратил внимание ЕК на то, что страны Европейского союза заполнены дешевыми импортными удобрениями из РФ и Белоруссии, производимыми с применением недорогого российского газа, с которыми польские и другие производители удобрений в ЕС не могут конкурировать.

Остановка производства удобрений привела к дефициту спроса на серу со стороны компаний, добывающих этот химический элемент. В результате польским предприятиям пришлось снижать свою рабочую силу путем коллективных увольнений, написал Мулярчик.

Он добавил, что Россия извлекает выгоду за счет бизнеса из стран Европейского союза, включая Польшу, и это является «неприемлемым».

В связи с этим парламентарий попросил Еврокомиссию ответить на несколько вопросов: отслеживает ли ЕК ситуацию с импортом российских и белорусских удобрений в ЕС; рассматривает ли ЕК вопрос о введении тарифов на удобрения с целью защиты производителей ЕС от недобросовестной конкуренции со стороны указанных стран.

Ранее в Кремле оценили угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины для стран БРИКС.