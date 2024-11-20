В России предложили заменить дорогие удобрения шлаком от производства металлов

Российские ученые из МИСИС доказали, что отходы металлургического производства — доменный шлам и конвертерный шлак — можно эффективно использовать в качестве удобрений для раскисления почвы. При их использовании урожайность зерновых культур повысилась более чем на 30%, при этом качество зерна осталось на высоком уровне. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МИСИС.

Доменный шлам содержит около 50% железа, до 7% цинка, а также небольшое количество кальция, кремния, магния, алюминия и серы. При этом в нем отсутствуют вредные компоненты, такие как свинец, мышьяк. Конвертерный шлак состоит из пористых гранул размером до 3 мм, в основном из соединений кальция, кремния и небольшого количества микроэлементов марганца, алюминия и магния. Именно за счет такого состава отходы металлургического производства могут стать альтернативой дорогостоящим микроэлементным удобрениям.

«Идея использования для раскисления почв металлургических шлаков сама по себе не нова. В Европе, Японии их используют для этих целей уже более 50 лет. Но в ходе нашей работы было показано, что совместное их применение с металлосодержащими пылями позволяет создавать полностью безопасные и недорогие комплексные минеральные удобрения. Наблюдаемый интерес к нашей технологии со стороны коллег из Вьетнама и Индии указывает на ее востребованность и другими странами с развитым сельским хозяйством», — рассказал «Газете.Ru» кандидат технических наук, директор НОЦ энергоэффективности НИТУ МИСИС Денис Кузнецов.

Обычно шлак складируется и хранится в отвалах, прудах-накопителях. Со временем это начало представлять экологическую проблему. Полученные учеными результаты будут способствовать как сокращению количества накопленных отходов, так и повышению эффективности и устойчивости сельскохозяйственного производства и секвестрации CO2.

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