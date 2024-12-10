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В ЦБ заявили, что не борются с российским правительством

Глава департамента ЦБ Ганган опроверг борьбу с правительством с помощью ставки

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Алексей Куденко/РИА Новости

Резкий рост расходов бюджета и рекордно жесткая денежно-кредитная политика Банка России не противоречат друг другу и не говорят о наличии борьбы между правительством и регулятором за какие-то свои цели. Об этом заявил в разговоре с «Комсомольской правдой» директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган.

Напротив, по его словам, у правительства и ЦБ общие цели — устойчивое и сбалансированное развитие экономики. На пути к этой цели действия министерств и регулятора дополняют друг друга, подчеркнул Ганган.

Во вторник директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка сообщил, что объемы денежной массы, то есть количество обращающихся денежных единиц, выросли на 43 трлн рублей в России, то есть на 65%, с конца февраля 2022 года.

Также он заявил, что ключевая ставка в России находится на высоком уровне, поскольку потребительский спрос в стране растет быстрыми темпами и подогревается внутренними факторами — быстрым ростом кредитования и масштабными бюджетными расходами.

Ранее в России рассказали о развороте отечественной экономики.

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