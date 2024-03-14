В России рассказали о развороте отечественной экономики

Российская экономика становится менее зависимой от экспорта на фоне увеличения внутреннего спроса, который находится на максимальном уровне. Об этом заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в ходе коммуникативной сессии с бизнесом в Новосибирске, передает «Интерфакс».

По словам Гангана, хотя ВВП России по итогам 2023 года не только восстановился, но и превысил докризисный уровень, а прогноз на 2024 год предполагает дальнейший рост, чистый экспорт «тянет совокупный ВВП вниз». «Скорее всего, в новой реальности мы имеем ситуацию, когда российская экономика стала менее экспортно-ориентированной», — отметил представитель ЦБ.

Ганган пояснил, что рост ВВП обусловлен восстановлением внутреннего спроса — «единственной компоненты», которая не дает показателю расти. По его мнению, соответственно уменьшится и поступление валютной выручки от внешней торговли.

До этого россиянам рассказали, что произойдет с экономикой в 2024 году.

Ранее Россия ускорила экономический рост в 2024 году.