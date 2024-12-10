В ЦБ рассказали о рекордном росте количества рублей в стране

Объемы денежной массы, то есть количество обращающихся денежных единиц, выросли на 43 трлн рублей в России, то есть на 65%, с конца февраля 2022 года. Об этом в разговоре с «Комсомольской правдой» сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Андрей Ганган.

По его словам, за последние 25 лет национальная экономика не сталкивалась с такими вливаниями, и рост производства слишком мал, чтобы переварить их. В результате спрос существенно увеличивается, а предложение запаздывает, что приводит к повышенной инфляции.

Повышенный уровень спроса заставляет регулятора держать ставку на уровне 21% и даже готовиться к повышению, иначе инфляционную спираль не остановить.

Ганган подчеркнул, что если бы денежно-кредитная политика в стране в последние месяцы была мягче, то рост цен принял бы совершенно иные масштабы.

Во вторник в Центробанке объяснили, что российский рубль резко ослаб относительно основных иностранных валют в ноябре из-за новых американских санкций и действий некоторых компаний из нефинансового сектора, которые покупали валюту для погашения обязательств перед российскими кредитными организациями.

Ранее в Центробанке рассказали о рекордных хищениях со счетов россиян.