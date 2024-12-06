В России уменьшилось количество денег

Объем денежной базы в России за неделю с 22 по 29 ноября снизился на 44,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает Центробанк.

По данным регулятора, объем денежной базы в узком определении сократился на 0,25 процента. Центробанк приводит статистику, по которой 22 ноября значение базы составляло около 18,273 триллиона рублей, тогда как 29 ноября — уже порядка 18,228 триллиона рублей.

Также из статистики ЦБ РФ следует, что на 15 ноября объем достигал около 18,338 триллиона рублей, рекордный уровень этой осенью составлял 18,468 триллиона рублей.

Денежная база — это макроэкономический показатель, который отражает всю сумму наличных денег, находящихся в обращении, а также обязательные резервы, которые кредитные организации хранят в центральном банке.

До этого советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Российском облигационном конгрессе Cbonds сообщил, что инфляция в 2024 году может оказаться выше прогнозируемой Центробанком. По его словам, инфляция может разогнаться выше 9%.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на путевки в 2025 году.