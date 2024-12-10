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Россиян предупредили о подорожании лекарств в 2025 году

Экономист Щербаченко: рост цен на лекарства превысит инфляцию в 2025 году

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Рост цен на лекарства в 2025 году будет превышать инфляцию на 2 процентных пункта, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«По данным Росстата, средний рост цен на лекарства составил 12% за 2024 год, что немного выше годовой инфляции на 2 декабря 2024 год в 9,07%. Тенденция роста цен, вероятно, продолжится и в 2025 году. Рост цен на лекарства в 2025 году может быть на уровне инфляции или на 2 процентных пункта выше ее уровня. Если уровень инфляции в начале 2025 года будет находиться на текущем уровне 8–9%, то рост цен на лекарства будет находиться в диапазоне 8–13%», — пояснил экономист.

Если инфляция снизится до 4–4,5% (в соответствии с базовым прогнозом ЦБ), рост цен на лекарства будет находиться в диапазоне 4–7%, спрогнозировал Щербаченко. Он добавил, что цена конечного препарата зависит от стоимости действующего вещества, наценки производителя и спроса со стороны потребителей.

По данным Росстата, в октябре 2024 года цены на жизненно важные лекарства выросли в среднем на 1,1%. Среди жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) сильнее всего подорожал бисакодил (+4,8%), также увеличились цены на фуросемид и смекту (+3,3%), перекись водорода (+3%), парацетамол (+2%) и дротаверин (+1,6%). В то же время умифеновир (арбидол) подешевел на 5,1%. Среди препаратов, не относящихся к ЖНВЛП, больше всего подорожали поливитамины (+4%) и кеторол экспресс (+2,2%). Доступнее стали синупрет (-3,4%) и аципол (-0,3%).

В 2025 году расходы на лекарственное обеспечение льготников планируется увеличить на 6,1 млрд рублей. Доля отечественных лекарств на рынке должна достичь 90% для обеспечения импортонезависимости. В июле 2024 года в России производилось более 60% продаваемых лекарств. Минздрав предложил продлить до конца 2027 года особые условия для обращения лекарств в случае дефицита из-за санкций.

Ранее россиян предупредили о повышении цен в январе.

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