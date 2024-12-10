Россиян предупредили о подорожании автомобилей с начала нового года

Средневзвешенная стоимость автомобилей может повыситься на 10% в первой половине следующего года, заявил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, пишет издание «Известия».

То есть, по его словам, средневзвешенная цена на автомобили увеличится до 3,4 млн рублей.

С таким мнением солидарен директор департамента продаж новых автомобилей Николай Иванов. Но он склонен думать, что компании повысят цены не резко на 10%, а станут наращивать стоимость машин плавно в течение всего года.

Также в 2025 году продажи новых легковых автомобилей в России, по прогнозам аналитического агентства «Автостат», могут сократиться на 10% по сравнению с предыдущим годом, составив 1,43 млн единиц. Этот прогноз основан на базовом сценарии.

На прошлой неделе «Автостат Инфо» сообщил, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц.

Ранее стало известно, когда в Россию привезут новый Jetour.