Стало известно, когда в Россию привезут новый Jetour

В России новый внедорожник Jetour T1 появится в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Джетур Мотор Рус».

Технические характеристики автомобиля будут раскрыты позже. В Китае автомобиль представлен с гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 156 л.с. Суммарная мощность силовой установки — 204 л.с. От модели T2 новинка отличается более плавными линиями кузова.

В пресс-службе уточнили, что в 2025 году в России продолжат продаваться уже представленные на рынке модели — X90 Plus, X70 Plus, X50 и Dashing.

До этого в России на популярный внедорожник Jetour T2 объявили скидку в 320 тыс. рублей.

Действует акция до конца ноября. Чтобы получить скидку, нужно сдать старый автомобиль в трейд-ин и воспользоваться фирменным кредитом. В результате автомобиль можно будет приобрести в топовой комплектации Expedition за 3,9 млн рублей вместо прежних 4,2 млн рублей. Примечательно, что ценник с учетом скидки на данный внедорожник оказался даже ниже, чем на базовую версию Voyage.

Ранее автодилеры отказались от новогодних скидок для россиян.