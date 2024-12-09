В Алеппо сообщили о переходе торговцев на турецкую валюту

Многие торговцы в сирийской городе Алеппо перешли на использование турецкой лиры после перехода местности под контроль вооруженной оппозиции. Об этом заявила местная жительница, передает РИА Новости.

«В целом ситуация (в Алеппо. — прим. ред) спокойная — свет и вода есть, на улицах начали вывозить мусор. Магазины работают, но многие торговцы перешли на турецкую лиру», — заявила она.

По словам горожанки, покупательная способность сирийского фунта сильно упала и цены в данной валюте выросли в три-четыре раза.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее WP раскрыла предложение Асаду от США, от которого он отказался.